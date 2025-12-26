Sylvie Giron mène une carrière d’interprète intense avec les chorégraphes majeurs de la danse des années 80 : de Dominique Bagouet à Philippe Decouflé en passant entre autres par Daniel Larrieu et Mathilde Monnier. Elle ne cessera de s’engager dans de nombreux projets en tant que pédagogue ou chorégraphe dans diverses structures du spectacle vivant et du cinéma, et au sein de la Compagnie Balades créée en 2006 dans la Drôme.
Conférence : Un regard sur la danse contemporaine des années 80 à nos jours
Sylvie Giron, chorégraphe aux nombreuses expériences, vous propose son regard sur le développement de la danse contemporaine depuis les années 80, à l’occasion d’une conférence intitulée « Un regard sur la danse contemporaine des années 80 à nos jours ».
