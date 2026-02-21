Découverte de l’Eau de Hongrie de Fragonard à la Parfumerie Brin d’Arômes

L’ Eau de Hongrie de la Maison Fragonard.
La Marquise utilisait cette eau de senteur qui à l’époque était son parfum mais aussi par voie orale son remède contre les maladies et soi-disant le secret de la longévité !
Aujourd’hui l’Eau de Hongrie est uniquement formulée par Fragonard.
À découvrir sans plus tarder dans votre parfumerie Brin d’Arômes à Grignan.
