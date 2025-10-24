Désirs des Arts – saison 2

Suivez le chemin de galets rouges : 24 artistes et artisans d’art vous ouvrent leurs ateliers. Entre passion, savoir-faire et convivialité, découvrez des créations uniques, façonnées à la main avec amour et authenticité.

Et Hop c’est reparti !!

Tel le phoenix, Désirs Des Arts ravigoté, pétille de nouveau. L’association s’est étoffée. De nouveaux protagonistes foulent les ruelles de Saoû.

DE PLUS EN PLUS D’ATELIERS S’OUVRENT À VOUS

Et comme disait Yves Coppens, » l’évolution est évènementielle. C’est l’événement qui fait l’évolution – en l’occurrence la circonstance – fait la transformation. » De nouvelles envies, de nouvelles têtes, Des moyens, des outils, des techniques, des regards, des sensibilités animent le village quotidiennement. Une créativité débordante fume des cheminées, s’échappe des fenêtres entrouvertes. L’envie de se rencontrer, de s’enjouer, de partager émerge. Créer ensemble s’impose. Et comme, plus on est de fous, plus on rit, l’aventure reprend son cours. Nous sommes dorénavant 11 artistes et artisans d’art à ouvrir nos coeurs en choeur pour cette association vive de sens et d’émotions. Alors OUIIIII, C’est parti pour une SAISON 2