Spectacle

Estock Fish

La compagnie l’Estock Fish vous invite! Venez faire un tour dans notre cirque forain, vous y croiserez montreurs de monstres et femmes à barbe.

Le 19/09/2026 19:00

ZA La Palun 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 0475280992

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Gratuit pour les visiteurs

Une foire à l’ancienne, où vit une étrange famille, se referme sur vous pour 2 heures de poésie crue, performances, numéros de cirque, entresorts, cabinet de curiosité… Une tranche de vie foraine, de cirque et d’émotion, un spectacle de rue dont vous vous souviendrez.