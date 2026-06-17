Une foire à l’ancienne, où vit une étrange famille, se referme sur vous pour 2 heures de poésie crue, performances, numéros de cirque, entresorts, cabinet de curiosité… Une tranche de vie foraine, de cirque et d’émotion, un spectacle de rue dont vous vous souviendrez.
Spectacle
Estock Fish
La compagnie l’Estock Fish vous invite! Venez faire un tour dans notre cirque forain, vous y croiserez montreurs de monstres et femmes à barbe.
Le 19/09/2026 19:00 Informations complémentaires
ZA La Palun 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 0475280992
Gratuit pour les visiteurs