Exposition aquarelle : Pigments Nomades

Marie-Claire Biard invite à un voyage pictural et sensible au fil de territoires qui ont profondément nourri son regard d’artiste. L’artiste voyageuse nous dévoile ici ses voyages, comme elle les vit : dans l’immersion, à l’écoute de l’âme des paysages et de l’identité, de la culture, des peuples qu’elle rencontre.

Elle en livre une vision intime, sensible et authentique, loin des clichés.

Son médium de prédilection, l’aquarelle, lui permet de saisir » l’instantané du voyage « , avec spontanéité, délicatesse et intensité.

À travers paysages et portraits, Marie Claire Biard propose une peinture du réel, empreinte d’humanité.