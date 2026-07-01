Exposition : « Au plaisir du photographe », carte blanche au Musée Nicéphore Niépce

Consacré à la photographie, depuis l’invention par Niépce jusqu’à l’image numérique, le musée Nicéphore Niépce possède le fonds photographique le plus prestigieux d’Europe.

LUX a confié une carte blanche à Sylvain Besson, directeur du musée. » Pour qu’une photographie soit produite, la présence d’un opérateur et d’un appareil photographique est le préalable.

Dès 1839 et les discours d’Arago actant l’invention officielle de la photographie, le photographe photographié est un sujet en soi. L’autoportrait de l’auteur ou sa représentation en action commence avec Hippolyte Bayard (Autoportrait en noyé, 1839) et se perpétue aujourd’hui avec le numérique, pour se diffuser sur les réseaux.

Capté sur le vif ou mis en scène, le portrait du photographe l’installe comme auteur, légitime sa position, que l’opérateur représenté soit amateur ou professionnel.

« À travers les collections du musée Nicéphore Niépce, l’exposition traverse les courants et les pratiques, les techniques et les esthétiques, pour raconter une histoire de la photographie originale, où l’appareil photographique constitue le fil rouge. » ? Sylvain Besson

+ VERNISSAGE : vendredi 18 septembre à 18H30 (entrée libre)

+ ATELIER : Écriture et photographie, avec Adèle Godefroy, photographe. Samedi 17 octobre de 16h à 19h (sur inscription auprès du Lux 04 75 82 44 15 ou reservation@lux-valence.com).