Exposition grainothèque

Découvrez le cycle de vie des plantes. Venez découvrir l’exposition en lien avec les graines à la médiathèque.

du 01/04/2026 au 31/05/2026

Place du Champ de Mars 26290 Donzère Tél. 04 75 51 75 40

Gratuit pour les visiteurs

Plongez dans l’univers fascinant des semences et apprenez en plus sur la grainothèque.
Une invitation à explorer le cycle de vie des plantes et à partager votre passion du jardinage.