Plongez dans l’univers fascinant des semences et apprenez en plus sur la grainothèque.
Une invitation à explorer le cycle de vie des plantes et à partager votre passion du jardinage.
Exposition
Exposition grainothèque
Découvrez le cycle de vie des plantes. Venez découvrir l’exposition en lien avec les graines à la médiathèque.
du 01/04/2026 au 31/05/2026 Informations complémentaires
Place du Champ de Mars 26290 Donzère Tél. 04 75 51 75 40
Gratuit pour les visiteurs
