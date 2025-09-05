Exposition « Gregg Segal: 25 regards sur l’alimentation » – Cité du Chocolat

À partir du 10 octobre, les jardins de la Cité du Chocolat Valrhona accueillent une nouvelle exposition temporaire signée Gregg Segal.

Photographe américain, Gregg Segal explore à travers ses projets les liens entre alimentation, culture et environnement, en utilisant l’image comme outil de sensibilisation aux enjeux sociaux et écologiques.

L’exposition met en lumière les habitudes alimentaires des enfants dans différentes régions du monde, révélant les contrastes entre cultures, modes de vie et accès à la nourriture.

À travers 25 photographies prises aux quatre coins du globe, l’artiste propose un regard engagé, à la fois artistique et critique, sur l’impact de la mondialisation et des modes de consommation contemporains.

Plus qu’une simple galerie d’images, cette exposition propose un véritable voyage visuel, en résonance avec les valeurs portées par la Cité du Chocolat Valrhona.