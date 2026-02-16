Artistes exposés :
Astier Vincent
Aubert Jean-Michel
Benso Gilles
Chesnais François
Grassi Gérard-Lysandra
Guillemenet David
Guillot Dominique
Holding Richard
Huftier Bernard
Limousin François
Lopez Jean-Louis
Morel Etienne
Exposition photographique Nature
Exposition de photographies dont l’invité d’honneur est Lubin Godin, Lauréat du concours international du Musée d’Histoire Naturelle de Londres « Wildlife Photographer of the Year », « European Widlife Photographer of the Year » catégorie moins de 14 ans.
