Les peintures de Malayamel ouvrent un univers narratif, habité, presque hanté. Ses couleurs vives et éclatantes
évoquent des fragments du quotidien et des images de vitrines, entre poésie et banalité du réel.
Les oeuvres de Coliombe introduisent une tension plus frontale : des portraits en noir et blanc surgissent avec
intensité, où le visage devient force, peau et présence.
Sébastien Magne décompose et recompose : images scannées, collages et volumes se mêlent pour
questionner notre manière de regarder le réel.
Les sculptures de Kobal s’imposent par leur matière et leur équilibre fragile : le métal récupéré devient une forme
presque vivante, aux textures organiques traversées de torsions.
?il de Dan accompagne et révèle les oeuvres. Ses portraits de musiciens captent une intensité singulière.
Ses images d’atelier dévoilent les gestes des artistes : les mains, le processus, l’oeuvre avant l’oeuvre.
Exposition Process
Exposition Process : 5 artistes donnent à voir ce qui précède, accompagne ou transforme l’oeuvre à la Galerie Espace Liberté.
Vernissage : Samedi 4 Juillet 18h
5 rue des Alpes 26400 Crest
Les peintures de Malayamel ouvrent un univers narratif, habité, presque hanté. Ses couleurs vives et éclatantes