Venez découvrir cette exposition qui retrace l’histoire du courrier et propose de décrypter tous les secrets et mystères que révèle la pratique de la correspondance même aujourd’hui à l’ère du numérique, ou encore d’explorer les splendeurs et misères du métier de facteur…
A l’heure des grandes vacances, peut-être aurez-vous envie de renouer avec le plaisir d’écrire avec l’espoir de recevoir ? En écho avec le Festival de la Correspondance de Grignan qui célèbre le 400ème anniversaire de la Marquise de Sévigné cette année.
Exposition : promis, juré, on s’écrira
Venez découvrir cette exposition qui retrace l’histoire du courrier et propose de décrypter tous les secrets et mystères que révèle la pratique de la correspondance même aujourd’hui à l’ère du numérique …
Place de la Lève 26460 Bourdeaux Tél. 04 75 53 33 31
Venez découvrir cette exposition qui retrace l’histoire du courrier et propose de décrypter tous les secrets et mystères que révèle la pratique de la correspondance même aujourd’hui à l’ère du numérique, ou encore d’explorer les splendeurs et misères du métier de facteur…