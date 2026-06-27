Organisé par l’association Drômance, le festival est de retour pour une troisième édition !
19h00 ouverture bar & restauration, 20h00 début des concerts
Côté exposants, découvrez les oeuvres de nos nouvelles pépites drômoises aux univers inspirants.
Côté scène, venez danser devant des concerts vitaminés, qui vous feront vivre une expérience sonore unique. Tout au long de la soirée, un espace restauration sera à votre disposition pour savourer des collations et des boissons locales. On vous attend nombreux pour faire vivre ensemble l’art drômois !
Exposition Yann Degruel – Festival Drômanscène
Découvrez le travail de Yann Degruel Auteur de bd, graphiste, dessinateur de rue, lors du festival Drômanscène. Une soirée musicale conviviale au théâtre de Verdure, où la créativité locale est mise à l’honneur !
Organisé par l’association Drômance, le festival est de retour pour une troisième édition !