La Tragique Histoire du docteur Faust est en quelque sorte une curiosité. Écrit vers 1589, la pièce offre un étrange mélange de conte moral et de comédie populaire.

Faustus vend son âme au Diable en échange de vingt-quatre ans de plaisir et passe ce temps à jouer des tours stupides aux gens et à satisfaire ses désirs sensuels.

Avec les trois comédiens, nous imaginons Faustus comme un jeune homme brillant, prospère et hédoniste, déjà ennuyé par l’extrême richesse et les plaisirs excessifs que la vie lui a

donnés, et désireux d’aller au-delà des limites matérielles de ce monde. Une sorte d’Elon Musk si l’on veut, tendant son imagination vers d’autres galaxies, tout en étant condamné à jouer ses désirs ici-même : dans l’auberge du Diable. D’après La Tragique Histoire du docteur Faust de Christopher Marlowe.

Mise en scène : Dan Jemmett et Valérie Crouzet.

Avec Matthieu Carle, Fabien Rasplus et Quentin Rivet.

Remerciements : Marion Muzac.

Avec la participation de l’AtelierCité. Création Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie. Production : le GROUPE BADINGER.

Spectacle présenté dans le cadre du Festival Constellation