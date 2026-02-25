Concert

Festicornes des 25 ans

Venez fêter les 25 ans de mille et une cornes et profiter d’une parenthèse musicale.

Festicornes des 25 ans
du 12/06/2026 18:00 au 13/06/2026

460 Chem. des Pinèdes 26260 Charmes-sur-l'Herbasse Tél. 09 74 76 66 77

Payant

Programme

Vendredi 12 juin :
– Mme Berthe
– DJ G2 Event

Samedi 13 juin :
– The Tigthers
– VANUPIÉ (Réservation conseillée – places limitées !)