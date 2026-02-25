Festicornes des 25 ans

Programme
Vendredi 12 juin :
– Mme Berthe
– DJ G2 Event
Samedi 13 juin :
– The Tigthers
– VANUPIÉ (Réservation conseillée – places limitées !)
Venez fêter les 25 ans de mille et une cornes et profiter d’une parenthèse musicale.
460 Chem. des Pinèdes 26260 Charmes-sur-l'Herbasse Tél. 09 74 76 66 77
