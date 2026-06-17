Concert

Festival Art et Culture en Gervanne-Sye : Nathalie Morazin – Musique contemporaine

Nathalie Morazin présente un piano transe solo, explorant la matière sonore et la répétition avec virtuosité. Sa musique transporte dans un ailleurs transformateur.

Festival Art et Culture en Gervanne-Sye : Nathalie Morazin – Musique contemporaine
Le 28/08/2026 20:00
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Après avoir été dirigée par divers chefs d’orchestre et choeurs, Nathalie Morazin se consacre à son instrument, le piano, pour créer ses propres partitions. Sa recherche artistique s’appuie sur la matière sonore et la répétition, qu’elle fait évoluer avec virtuosité à travers ses doigts, sa voix et son corps. Pour cette artiste hors-norme, le piano est bien plus qu’un simple compagnon, devenant un véritable chantier ouvert, un instrument désossé et rempli de trésors. Sa musique invite à un voyage dans un ailleurs transformateur.