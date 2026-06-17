Après avoir été dirigée par divers chefs d’orchestre et choeurs, Nathalie Morazin se consacre à son instrument, le piano, pour créer ses propres partitions. Sa recherche artistique s’appuie sur la matière sonore et la répétition, qu’elle fait évoluer avec virtuosité à travers ses doigts, sa voix et son corps. Pour cette artiste hors-norme, le piano est bien plus qu’un simple compagnon, devenant un véritable chantier ouvert, un instrument désossé et rempli de trésors. Sa musique invite à un voyage dans un ailleurs transformateur.
Concert
Festival Art et Culture en Gervanne-Sye : Nathalie Morazin – Musique contemporaine
Nathalie Morazin présente un piano transe solo, explorant la matière sonore et la répétition avec virtuosité. Sa musique transporte dans un ailleurs transformateur.
Le 28/08/2026 20:00 Informations complémentaires
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