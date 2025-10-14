En première partie, le Magnificat de Baldassare Galuppi pour choeur, solistes et orchestre à cordes, suivis d’airs et duos de Vivaldi interprétés par Isabelle SAVIGNY soprano et Nicolas Zielinski contre-ténor.
En deuxième partie, le psaume » Dixit Dominus « , composé par Georg Friedrich Händel
Festival d’automne
Cant’Ouvèze est de retour avec son nouveau Festival d’Automne tourné cette année vers la période baroque avec les compositeurs célèbres Haendel, Galuppi et Vivaldi.
16 Rue de la Résistance 26110 Nyons Tél. 06 18 92 11 82
