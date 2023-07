Festival De l’Ecrit à l’Ecran

De l’écrit à l’écran est un festival populaire et festif, ouvert à tous. Il explore toutes les formes d’écritures (cinématographiques, littéraires, musicales) et crée des passerelles entre le cinéma et l’ensemble des arts dont il se nourrit.

Depuis bientôt dix ans, l’association » De l’écrit à l’écran » crée et agit au travers de nombreuses actions innovantes pour la jeunesse et les publics éloignés de la culture.

https://indd.adobe.com/view/f907164e-e04d-44ac-8585-8b1f0d6e7d9f (document de 2022)

En 2012 naît le festival De L’écrit à l’écran qui accueille désormais 26 000 personnes, affichant la plus forte fréquentation depuis bientôt 10 ans.

Conçu comme un Parcours culturel, le festival De l’écrit à l’écran explore toutes les formes d’écritures (cinématographiques, littéraires, musicales) et crée des passerelles entre le cinéma et l’ensemble des arts dont il se nourrit. Sans » esprit de compétition « , le festival place au coeur de sa démarche la rencontre entre le public, les cinéastes et les oeuvres. Il met en regard les films avec des débats d’idées et des rencontres littéraires.

Un festival vertueux, ambitieux et populaire qui s’inscrit dans un ancrage territorial, en innovant auprès des publics, participant à la reconquête des publics dans les salles de cinéma.

Nos journées scolaires créent une programmation sur-mesure, pensée en interdisciplinarité des enseignements et des savoirs et accueillent plus de 11 000 scolaires du primaire au lycée. Cela représente 403 classes mobilisées pour 49 établissements scolaires : 169 classes de lycées, 132 classes de collège, 102 classes de primaires et 11 centres de loisir. Ci-joint le programme scolaire de 2022 : https://indd.adobe.com/view/74c28681-ba78-41bf-bf3b-9d95f8f0a694.

La programmation tout public révélée fin août se décline de la manière suivante :

PANORAMA AVANT-PREMIÈRES

16 à 18 longs-métrages français et étrangers (dont les films d’ouverture et de clôture), en présence des équipes. Les films peuvent (ou non) être adaptés d’oeuvres littéraires, inspirées d’histoires vraies mais toujours mis en regard avec des rencontres littéraires qui creusent la question du sujet, de son sens, de son écriture. Les réalisateurs sont conviés au festival avec leurs scénaristes, les auteurs ou les comédiens du film. Les distributeurs accompagnent les cinéastes.

LA THÉMATIQUE DE L’ÉDITION

4 longs-métrages sélectionnés en regard d’une table ronde qui explore la thématique choisie au travers d’un débat d’idées. La thématique nait d’une question d’actualité ou elle explore un questionnement philosophique (en 2002, elle faisait l’Éloge de l’incertitude). La table ronde est conduite par le journaliste Thomas Snégaroff en présence de 3 grands témoins (romancier, philosophe, scientifique…). En 2023, nous ferons L’éloge de la Joie !

CINÉMA EN FAMILLE

3 à 5 longs-métrages (d’animation ou de fiction) dès 3 ans sont proposés en regard d’ateliers ludiques ou de master class et d’un accès au village du festival.

LES COULISSES D’UNE CRÉATION

Une programmation de documentaires met en lumière la création qu’elle soit sur la genèse d’un film ou la création littéraire ou musicale.

LES RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUE, LITTÉRAIRES & MUSICALES

Une dizaine d’auteurs, romanciers, essayistes, philosophes, scientifiques dialoguent avec des réalisateurs-scénaristes, des comédiens ou des compositeurs.

FEMMES ET CINÉMA

Nous mettons en lumière le droit des femmes à travers un cycle de films, de rencontres, de lectures et de projets éducatifs. Un grand témoin en est le fil rouge. Cela peut être une navigatrice en lien avec la préservation des océans, une journaliste comme Annick Cojean pour transmettre l’engagement militant de Gisèle Halimi. En 2023, nous mettrons en lumières les Combattantes : ces femmes qui luttent pour la paix, l’écologie, nos démocraties…

LES JOURNÉES SCOLAIRES

Durant 5 jours, plus de 11 000 scolaires sont accueillis sur 82 séances avec une programmation sur mesure qui allie interdisciplinarité des enseignements et des savoirs. Trois grands axes sont mis en avant : Cinéma, histoire et société ; Cinéma et environnement ; Cinéma et sciences, ces thématiques étant portés par un programme interactif remis aux enseignants 5 mois avant le festival.

SÉANCES SPÉCIALES

Les séances spéciales célèbrent la filmographie de l’invité d’honneur, proposent une sélection de films issus du patrimoine, et font la part belle à nos films » Coup de coeur ».

LES PRIX

Le prix De l’écrit à l’écran distingue une personnalité en l’honneur de son engagement artistique, de son parcours singulier et de l’apport de son oeuvre. Le prix crée en 2022 a été remis à Roschdy Zem par l’acteur britannique Ciàrán Hinds à l’occasion de projection de son long-métrage Les Miens.

Le prix du public récompense un film du Panorama Avant-première (Les femmes du square de Julien Rambaldi, en 2022).

Le Prix Jury Jeune est remis par un jury constitué de 6 jeunes selon des critères de mixité. (La conspiration du Caire de Tarik Saleh en 2022)

En 2023, nous créerons un Prix de la Presse autour d’une sélection de films sur les questions sociétales.

Les missions du festival

Le cinéma est un art populaire. Avec plus de 60 invités et 136 événements dont 99 séances de cinéma, notre festival offre une importante couverture médiatique avec notamment l’entrée de France télévision comme partenaire média du festival qui vient s’ajouter à Télérama.

Depuis 10 ans nous avons accueilli des artistes exceptionnels comme Bertrand Tavernier, Catherine Corsini, Abd Al Malik, Sabine Azéma, Eric Toledano et Olivier Nakache, Liam Cunnigham, Clovis Cornillac, Léa Drucker, Roschdy Zem, Brigitte Giraud, Cédric Khan, Tonie Marshall, Jacques Gamblin, Claude Rich, Valérie Zenatti, Thomas Salvador, Julie Gayet, Emmanuelle Bercot, Cyril Dion…

Dans un contexte de grande fragilité du cinéma et de la culture en général, chaque nouvelle édition est un pari. C’est aussi une responsabilité envers les exploitants du territoire très fragilisés, qui comptent sur la dynamique qu’impulse le festival en termes de recettes pour leurs salles.

Pour arriver à ce résultat, il faut concevoir la plus attractive et exigeante des programmations afin de susciter l’envie des spectateurs, des professionnels, de la presse et des partenaires. Il s’agit aussi (et surtout) de fédérer de nombreux acteurs du territoire, d’accueillir celles et ceux qui sont éloignés de la culture (résidents des maisons de retraites, habitants des quartiers prioritaires, jeunes des communes rurales, jeunes en insertion professionnelles grâce à la collaboration avec les mission locales, usagers des structures socioculturelles, etc.), de porter une attention particulière aux Séniors avec des offres sur mesure co-construites avec des partenaires sociaux et associatifs, sans oublier une programmation pensée pour les familles, dès 3 ans.

En cette année 2022, en élaborant une chartre de bonne conduite le festival a repensé ses pratiques afin de réduire son impact environnemental et il continue de déployer des actions de sensibilisation pour les publics. Un volet de la programmation du festival offre une place de choix aux films et aux rencontres qui s’inscrivent dans une démarche à la fois positive et pédagogique.

Soucieuse de la dynamique territoriale, notre association impulse de nombreux maillages avec les structures, acteurs et lieux culturels. Tout au long de l’année, nous animons des ateliers d’éducation artistique aux images auprès des élèves des écoles primaires, collèges, lycées, lycées professionnels, et hors temps scolaire auprès de publics isolés de la culture comme les habitants des quartiers prioritaires, les résidents en ehpad ou bien encore en direction des centres de détention.

Plus d’information

Découvrir notre association et ses actions d’éducation: https://indd.adobe.com/view/f907164e-e04d-44ac-8585-8b1f0d6e7d9f