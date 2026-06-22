Festival d’été Théâtre des habitants

Le FESTIVAL d’ÉTÉ du THÉÂTRE DES HABITANTS édition 2026 propose des spectacles tous publics dont un spectacle théâtral & vocal « LIENS DE VIE » avec la troupe du Théâtre des Habitants et l’Ensemble vocal Monalisa, un spectacle seul en scène « EST-CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT ? » avec la Compagnie L’Air du Temps et un spectacle d’un auteur classique « CYRANO » d’Edmond Rostand avec la troupe du théâtre du TRAC de Beaumes de Venise.

Et comme le dit si bien Jean VILAR : « » Le Théâtre est toujours vivant et le sera toujours parce qu’il est le moyen le plus simple d’expliquer l’homme et de le divertir. Tant que l’homme ou la femme pourront éprouver, fût-ce une seconde en une vie, ce que Juliette éprouve pour Roméo, Portia pour Brutus, Marguerite pour Faust, Phèdre pour Hippolyte, le Roi Lear pour ses filles, tant que l’homme et la femme, oui, tant que vous et moi, nous ne serons pas des robots, des inséminés artificiels ou des objets mécanisés. Tant que l’être humain questionnant et contrôlant la matière par les sciences mécaniques ne sera pas devenu mécanique,

Le Théâtre, oui, le Théâtre restera vivant. » Jean Vilar