Le concert à Saint-Restitut proposé dans le cadre de la 36ème édition du festival Mozart dans la Drôme et accompagné de Philippe Bernold, directeur artistique et chef d’orchestre, Axelle Fanyo, Denis Pascal et de l’Orchestre National d’Avignon-Provence vous emmène découvrir les oeuvres de Mozart pendant son tour d’Europe impulsé par son père. L’occasion de découvrir des partitions de jeunesse mais aussi de grands chefs d’oeuvres ainsi que la musique des compositeurs qu’il a rencontrés ou entendus et qui ont comptés pour lui.

Cette itinérance, comme un voyage initiatique, favorisera l’éclosion du génie universel et intemporel que le festival célèbre depuis 36 ans dans la Drôme.