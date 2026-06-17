La Ferme Rigaud vous ouvre ses portes pour une journée conviviale et animée. Dès 17h, Découvrez la bergerie, la ferme pédagogique, les poulaillers mobiles et les nombreux animaux de la ferme. Les enfants pourront s’amuser avec des jeux dédiés, tandis que la buvette et le snack raviront les gourmands.
17 h – 20 h : Marché de producteurs et d’artisans
Ne manquez pas l’occasion de faire un tour de tracteur, une nouveauté cette année.
À 20h, un repas fermier méchoui est proposé pour 25EUR, pensez à réserver par SMS.
À partir de 21 h : soirée dansante dans la cour de la ferme
Fête à la ferme
Venez profiter d’une journée festive à la ferme avec visite, marché de producteurs, jeux pour enfants, buvette/snack et soirée dansante. Découvrez la nouveauté : le tour de tracteur !
45 route de Suze Champ de col 26400 Beaufort-sur-Gervanne Tél. 06.52.04.89.92
La Ferme Rigaud vous ouvre ses portes pour une journée conviviale et animée. Dès 17h, Découvrez la bergerie, la ferme pédagogique, les poulaillers mobiles et les nombreux animaux de la ferme. Les enfants pourront s’amuser avec des jeux dédiés, tandis que la buvette et le snack raviront les gourmands.