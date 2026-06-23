Fête de la moisson, matériel et traditionnel ancien. Expositions de tracteur. Balade à Poney, Spectacle de magie, marché de producteurs. Démonstrations de battage à l’ancienne et labour. Buvette et restauration sur place.
Programme :
Samedi 18 Juillet :
à partir de 14h : battage à l’ancienne, démonstration de labour
18h30 : Total circuit, magie, humour et fantaisie
Dimanche 19 Juillet :
à partir de 9h : marché de producteurs
12h : repas de la fidéua
Tout le week-end :
balade à poney
buvette et restauration sur place
exposition de tracteurs anciens