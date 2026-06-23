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Fête de la moisson

Fête de la moisson, matériel et traditionnel ancien. Exposition de tracteurs anciens, balade à poney, spectacle de magie, marché de producteurs, démonstrations de battage à l’ancienne et de labour. Buvette et restauration sur place.

Fête de la moisson
du 18/07/2026 09:00 au 19/07/2026 22:00

Col de Vesc 26220 Vesc Tél. 07 77 83 92 91

Gratuit pour les visiteurs

Fête de la moisson, matériel et traditionnel ancien. Expositions de tracteur. Balade à Poney, Spectacle de magie, marché de producteurs. Démonstrations de battage à l’ancienne et labour. Buvette et restauration sur place.
Programme :
Samedi 18 Juillet :
à partir de 14h : battage à l’ancienne, démonstration de labour
18h30 : Total circuit, magie, humour et fantaisie

Dimanche 19 Juillet :
à partir de 9h : marché de producteurs
12h : repas de la fidéua

Tout le week-end :
balade à poney
buvette et restauration sur place
exposition de tracteurs anciens