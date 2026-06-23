Fête de la moisson, matériel et traditionnel ancien. Exposition de tracteurs anciens, balade à poney, spectacle de magie, marché de producteurs, démonstrations de battage à l’ancienne et de labour. Buvette et restauration sur place.

Fête de la moisson, matériel et traditionnel ancien. Expositions de tracteur. Balade à Poney, Spectacle de magie, marché de producteurs. Démonstrations de battage à l’ancienne et labour. Buvette et restauration sur place.

Programme :

Samedi 18 Juillet :

à partir de 14h : battage à l’ancienne, démonstration de labour

18h30 : Total circuit, magie, humour et fantaisie

Dimanche 19 Juillet :

à partir de 9h : marché de producteurs

12h : repas de la fidéua

Tout le week-end :

balade à poney

buvette et restauration sur place

exposition de tracteurs anciens