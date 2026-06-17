Animations, Concert

Fête de la musique au restaurant Choclo

Pour la fête de la musique, le restaurant Choclo propose de la musique toute la journée, avec assiettes à partager et concert le soir!

Fête de la musique au restaurant Choclo
Le 20/06/2026 15:00

9 Place Ernest Gailly Restaurant Choclo 26100 Romans-sur-Isère Tél. 09 82 76 57 27

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Le restaurant Choclo sera ouvert toute la journée, avec de la musique, des boissons artisanales, et des gaufres et assiettes à partager l’après-midi. Concert à partir de 19h30.