Le restaurant Choclo sera ouvert toute la journée, avec de la musique, des boissons artisanales, et des gaufres et assiettes à partager l’après-midi. Concert à partir de 19h30.
Animations, Concert
Fête de la musique au restaurant Choclo
Pour la fête de la musique, le restaurant Choclo propose de la musique toute la journée, avec assiettes à partager et concert le soir!
Le 20/06/2026 15:00 Informations complémentaires
9 Place Ernest Gailly Restaurant Choclo 26100 Romans-sur-Isère Tél. 09 82 76 57 27
Gratuit pour les visiteurs