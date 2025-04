Foire artisanale

Pour les exposants :

Les inscriptions seront envoyées fin avril, les exposants doivent être à jour de leur kbis, assurance RC et carte ambulant. Les artisans s’inscrivent assez rapidement sous 10 jours, les foires deviennent un succès ; exposition à l’ombre des marronniers et visible de la route (de la Fontaine aux ours jusqu’à la poste). L’emplacement permet d’accueillir entre 30 et 35 créateurs.