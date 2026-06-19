Folies parisiennes Romain Leleu -trompette & Orlando Bass – piano

Après son immense succès à la Philharmonie de Paris, nous vous proposons le programme » Folies parisiennes » avec le trompettiste Romain Leleu et le pianiste Orlando Bass.

À travers un répertoire inspiré par l’esprit de Paris, les deux artistes entraînent le public dans un univers raffiné et festif, mêlant virtuosité, émotion et charme à la française. Entre musique classique, airs populaires et clins d’oeil aux grandes heures de la vie parisienne, » Folies parisiennes » célèbre avec brio l’art du spectacle et le plaisir du partage musical.

Le Duo Romain Leleu – Orlando Bass allie la virtuosité de la trompette et la sensibilité du piano. Ensemble, ils explorent un répertoire varié, mêlant des oeuvres classiques et des transcriptions, avec une complicité artistique marquée par l’élégance et l’originalité. Leur collaboration s’inscrit dans la tradition de la musique de chambre tout en apportant une touche moderne et audacieuse.

Au programme:

? Théo Charlier (1868-1944) : Solo de concours, pour trompette et piano

? Georges Enesco (1881-1955) : Légende, pour trompette et piano

? Claude Debussy (1862-1918) : Children’s Corner, pour piano 6ème mouvement Golliwogg’s Cake-Walk (Arrangement pour trompette et piano : Manuel Doutrelant)

? Gabriel Fauré (1845-1924) : Barcarolle no 1 op. 26, pour piano

? Maurice Ravel (1875-1937) : Vocalise-étude en forme de habanera, pour voix et piano (Arrangement pour cornet et piano : Romain Leleu)

? Jean-Baptiste Arban (1825-1889) : Fantaisie brillante, pour cornet et piano

ENTRACTE

? Fermo Dante Marchetti (1876-1940) : Fascination, pour voix et piano (Arrangement pour cornet et piano : Manuel Doutrelant)

? Erik Satie (1866-1925) : Gymnopédie no 1, pour piano (Arrangement pour trompette et piano : Manuel Doutrelant)

? Edvard Grieg (1843-1907) : Six Pièces lyriques op. 54, pour piano – 4ème mouvement : Nocturne

? George Gershwin (1898-1937) : Someone to Watch over Me – extrait de la comédie musicale Oh, Kay! (Arrangement pour trompette et piano : Joseph Turri)

? Claude Debussy : Préludes, Livre II pour piano

o 5ème mouvement : Bruyères

o 6ème mouvement : » Général Lavine » – Eccentric

? George Gershwin (1898-1937): Trois Préludes, pour piano et trompette