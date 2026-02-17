Gala de l’association Just Dance Nathalie

Venez assister au gala de danse de l’AJDN : Association Just Dance Nathalie, sur le thème des années 80 et comédies musicales ! Profitez de tableaux enchaînés mêlant danse en groupe et danse en couple.

Premier gala de l’Association AJDN créée en août 2025 pour la passion de la danse !

Depuis des mois, nous répétons sous la direction de notre professeur chorégraphe Nathalie, chorégraphies et danses en couple ( Rock, mambo, cha cha ..) pour proposer un spectacle dansé en deux parties sur le thème des Années 80 et celui des comédies musicales.

Costumes, décors, enchaînement de chorégraphies autour de l’histoire d’un groupe de copines danseuses qui rêvent de pouvoir intégrer une troupe à Broadway ou Chicago sont au programme !