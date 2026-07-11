Lecture de paysage avec plusieurs points de vue : géologique, écologique et paysager.
Balade ombragée au frais le long de l’ancien canal d’irrigation qui alimentait les usines de Saillans. Marche tranquille sur sentier facile d’accès.
Géobalade au frais le long de la Drôme
Une visite ombragée au frais le long de la rivière pour une remontée de l’histoire des temps géologiques ! Découverte des roches et de leurs origines sur les terrasses alluviales (d’origine glacière) du massif de Saoû au pied des Trois becs.
2 Montée de la Soubeyranne 26340 Saillans Tél. 07 67 96 04 00
Lecture de paysage avec plusieurs points de vue : géologique, écologique et paysager.