Guignol et Rio le majestueux perroquet

Cher public, chers amis ! Cette année, retrouvez Guignol, le petit gone de Lyon, et le père Gnafron, son fidèle acolyte. Ensemble, mettons le cap sur le Brésil au rythme de la samba.

Partons à la rencontre des tribus indigènes et à la rescousse de Sa Majesté Rio, le majestueux perroquet et roi du carnaval sur qui pèse une terrible menace. Un merveilleux spectacle innovant, coloré, interactif, immersif et accompagné de somptueux décors numériques. À découvrir en famille !! Les gones et fenottes repartiront avec un cadeau inoubliable : la photo souvenir en compagnie de leur personnage préféré !

N’attendez plus et réservez vos places par SMS au 06 11 20 03 43. Dates et horaires sur www.guignolrhonealpes.fr

À la revoyure !