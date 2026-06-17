Avec une énergie explosive, Gunshot revisite les grands classiques du rock’n’roll, d’Elvis Presley à Chuck Berry, en passant par Jerry Lee Lewis et Fats Domino, tout en gardant l’esprit des années 50.
Fort de plus de 200 concerts par an, le groupe enflamme festivals, salles et écoles de danse dans un show authentique et festif. Le rock’n’roll est toujours bien vivant !
Gunshot
Après plusieurs années dans le rhythm’n’blues, le rockabilly et la country, Yannick Dimont crée Gunshot, un groupe mêlant toutes les influences musicales.
Place du Quinconce 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 0475280992
Avec une énergie explosive, Gunshot revisite les grands classiques du rock’n’roll, d’Elvis Presley à Chuck Berry, en passant par Jerry Lee Lewis et Fats Domino, tout en gardant l’esprit des années 50.