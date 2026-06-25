La Cie Herbe Sauvage propose des spectacles sensibles, poétiques et profonds, engagés du côté de l’humain, avec pour ingrédients des textes et chansons.

On attend un garçon et c’est une fille…

La déception est grande dans cette famille honorable. Sa maman ne veut pas d’elle et c’est avec Catherine, la cuisinière, qu’elle va grandir.

Ainsi commence la vie de Marianne Oswald (Sarreguemines 1901- Limeil-Brévannes 1985) chanteuse, muse des poètes (Prévert, Cocteau, etc), écrivaine, scénariste, réalisatrice et productrice d’émission de radio et de télévision pour les enfants.

Herbe sauvage à l’ombre du dédain, relate avec force et poésie son enfance tumultueuse de Sarreguemines à Berlin en passant par Strasbourg et Munich.

A travers les épreuves, de la guerre, des deuils, Marianne garde un rêve : chanter à Paris.

Et ce qu’elle chante ne laissera personne indifférent !

L’intimité des chansons du répertoire de Marianne Oswald se révèle par leur mise en parallèle avec les extraits de son autobiographie » Je n’ai pas appris à vivre » (1948, reéd. 2024).

Durée env. 1h10- Tout public

Cécile Véber : Chant, Jeu ; Denis Forget : Accordéon ; Martin Adamiec : Mise en scène ; Cyrille Siffer : Création lumière.

Cie Herbe Sauvage. Artenréel Spectacle.