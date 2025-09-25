Et pourtant, le voici dans un one-man show rythmé et plein d’énergie !
Avec ses personnages plus vrais que nature, de nombreuses interactions avec le public et son sens de la répartie, Charly vous invite à un spectacle à la fois drôle, sincère et très touchant…
Venez enclencher le mode « Unstoppable »*
* »Qu’on ne peut arrêter »
Humour : Charly Boccus dans « Unstoppable »
Dragueur maladroit, fêtard invétéré et sportif de haut niveau : rien ne destinait Charly à monter sur scène…
Quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 42 96 65
Et pourtant, le voici dans un one-man show rythmé et plein d’énergie !