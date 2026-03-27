Le groupe est composé de : Guy Calvelli (chant), Louis Crispi (chant), Saveriu Bellini (chant et guitare) et Isabelle Giannelli (violon). Le groupe est né en 1989 de la passion de quelques jeunes du Nebbiu et de Bastia pour le chant polyphonique. Au ?l des décennies, le groupe s’est réinventé, se recentrant sur quelques chanteurs et introduisant des instruments pour venir accompagner la pureté des voix.Découvrez avec I Campagnoli les richesses d’une terre où le chant est présent dans tous les actes de la vie.
I campagnoli – Polyphonies corses
Une occasion rare de s’immerger dans la beauté des chants multiples. I Campagnoli est un des plus anciens groupes de polyphonies corses, » Les Hommes de la terre « .
Son répertoire est constitué de chants profanes, sacrés et de créations.
Rue des Quiastres 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 0621155645