Jam session : Musiques actuelles

Après une première jam-session spéciale jazz, le conservatoire propose cette fois-ci une jam-session autour des musiques actuelles !

Le 22/04/2026 19:00

5 rue Bouverie 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50

Gratuit pour les visiteurs

Cette soirée, placée sous le signe de la rencontre et du partage musical, est ouverte à tous les musiciens désireux de venir partager un moment musical aux côtés des élèves du conservatoire.
Et si vous ne jouez pas, venez écouter !