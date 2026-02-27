Cette soirée, placée sous le signe de la rencontre et du partage musical, est ouverte à tous les musiciens désireux de venir partager un moment musical aux côtés des élèves du conservatoire.
Et si vous ne jouez pas, venez écouter !
Jam session : Musiques actuelles
Après une première jam-session spéciale jazz, le conservatoire propose cette fois-ci une jam-session autour des musiques actuelles !
5 rue Bouverie 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50
