Journée des métiers de la musique

Pour la 2ème année, le Conservatoire à Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo et Jazz Action Valence vous invitent à la rencontre des acteurs des métiers de la musique du territoire et à la découverte des formations qui permettent d’accéder à ces métiers.
Au programme :
Forum des métiers et des formations
Rencontres avec des disquaires et des luthiers
Stand d’informations sur la prévention des risques auditifs
Présentation du réseau MIZAMPLI
+
10h : conférence plénière avec le CEFEDEM et le CFMI
12 h : plateau radio en direct avec Radio BLV
13h : DJ set avec Mary J Bloodge (Locaux Rock)
15h30 : La P’tite Fanfare de Jazz Action Valence
Foodtruck et bar à jus sur place