Journée des métiers de la musique

Une journée pour découvrir les métiers de la musique et les formations, organisée par le Conservatoire Valence Romans Agglo et Jazz Action Valence.

Le 22/11/2025 10:00

32 avenue Georges Clemenceau 26000 Valence Tél. 04 75 41 89 60

Gratuit pour les visiteurs

Pour la 2ème année, le Conservatoire à Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo et Jazz Action Valence vous invitent à la rencontre des acteurs des métiers de la musique du territoire et à la découverte des formations qui permettent d’accéder à ces métiers.

Au programme :
Forum des métiers et des formations
Rencontres avec des disquaires et des luthiers
Stand d’informations sur la prévention des risques auditifs
Présentation du réseau MIZAMPLI
+
10h : conférence plénière avec le CEFEDEM et le CFMI
12 h : plateau radio en direct avec Radio BLV
13h : DJ set avec Mary J Bloodge (Locaux Rock)
15h30 : La P’tite Fanfare de Jazz Action Valence

Foodtruck et bar à jus sur place