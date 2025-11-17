Journée des métiers de la musique

Une journée pour découvrir les métiers de la musique et les formations, organisée par le Conservatoire Valence Romans Agglo et Jazz Action Valence.

Pour la 2ème année, le Conservatoire à Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo et Jazz Action Valence vous invitent à la rencontre des acteurs des métiers de la musique du territoire et à la découverte des formations qui permettent d’accéder à ces métiers.

Au programme :

Forum des métiers et des formations

Rencontres avec des disquaires et des luthiers

Stand d’informations sur la prévention des risques auditifs

Présentation du réseau MIZAMPLI

+

10h : conférence plénière avec le CEFEDEM et le CFMI

12 h : plateau radio en direct avec Radio BLV

13h : DJ set avec Mary J Bloodge (Locaux Rock)

15h30 : La P’tite Fanfare de Jazz Action Valence

Foodtruck et bar à jus sur place