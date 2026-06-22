Animations, Sortie

Journée spéciale enfants

Journée spéciale Famille. Une journée festive entièrement dédiée aux plus jeunes, animations ludiques avec une descente déguisée roulante. Venez nombreux avec votre Trycicle, draisienne, vélo, ou trottinette.
Spéctacle gratuit de Guignol

Journée spéciale enfants
Le 09/08/2026 11:00

place du lavoir St Bonnet de Valclerieux 26350 Valherbasse Tél. 06 20 60 97 30

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

11h00 – Descente roulante déguisée des enfants
Animée par le Clown Marion, cette descente se déroulera sur un parcours ludique entièrement sécurisé et fermé à la circulation. Les enfants pourront participer avec leur véhicule roulant préféré : vélo, trottinette, rollers, draisienne, tricycle ou tout autre engin non motorisé.
Venez nombreux avec vos enfants et leurs plus beaux déguisements pour partager un moment de joie et de bonne humeur !
Participation ouverte aux enfants de 2 à 12 ans.
Une grande piñata viendra clôturer cette animation dans la bonne humeur !
________________________________________
16h00 – Spectacle de Guignol
Sous le préau de l’école, à l’ombre et au frais, les enfants pourront s’émerveiller, rire et participer à un authentique spectacle traditionnel de Guignol.
Un moment magique à partager en famille, entre humour, aventures et personnages hauts en couleur !