11h00 – Descente roulante déguisée des enfants
Animée par le Clown Marion, cette descente se déroulera sur un parcours ludique entièrement sécurisé et fermé à la circulation. Les enfants pourront participer avec leur véhicule roulant préféré : vélo, trottinette, rollers, draisienne, tricycle ou tout autre engin non motorisé.
Venez nombreux avec vos enfants et leurs plus beaux déguisements pour partager un moment de joie et de bonne humeur !
Participation ouverte aux enfants de 2 à 12 ans.
Une grande piñata viendra clôturer cette animation dans la bonne humeur !
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16h00 – Spectacle de Guignol
Sous le préau de l’école, à l’ombre et au frais, les enfants pourront s’émerveiller, rire et participer à un authentique spectacle traditionnel de Guignol.
Un moment magique à partager en famille, entre humour, aventures et personnages hauts en couleur !
Journée spéciale enfants
Journée spéciale Famille. Une journée festive entièrement dédiée aux plus jeunes, animations ludiques avec une descente déguisée roulante. Venez nombreux avec votre Trycicle, draisienne, vélo, ou trottinette.
Spéctacle gratuit de Guignol
place du lavoir St Bonnet de Valclerieux 26350 Valherbasse Tél. 06 20 60 97 30
11h00 – Descente roulante déguisée des enfants