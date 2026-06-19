Concert

Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme

En écho au 400ème anniversaire de la Marquise de Sévigné, célébré dans toute la Drôme en 2026, l’Orchestre de Chambre de la Drôme propose un programme en trio.

Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme
Le 19/09/2026 16:00

Abbatiale de Léoncel 26190 Léoncel

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Gratuit pour les visiteurs

L’Orchestre de Chambre de la Drôme propose un programme en trio en hommage aux compositeurs et aux compositrices du 17ème siècle. Pour agrémenter cette immersion dans la vie artistique française de cette époque, les musiciens feront également entendre des oeuvres du présent pour les mêmes instruments. Une manière de célébrer ensemble une figure artistique drômoise et ses contemporains, les compositrices et compositeurs d’hier… et d’aujourd’hui.