Notre caveau est ouvert 7J/7, visites de nos caves, visites de nos vignes en Gyropodes.
Visites
La Drôme de ferme en ferme – Domaine Jean Claude Raspail et fils
Artisans vignerons depuis 4 générations à Saillans, notre vignoble de 15 ha est conduit en Agriculture Bio depuis 1997. Nous produisons de la Clairette et du Crémant de Die et des vins tranquilles IGP DROME avec les cépages Chardonnay et Syrah.
du 25/04/2026 au 26/04/2026 Informations complémentaires
780 route de Die 26340 Saillans Tél. 04 75 21 55 99
Gratuit pour les visiteurs