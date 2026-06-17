Tuff Kong Hifi : Poste Punk, Sainte Pop, Pseudo Funk, New Old Wave & Afro Junk
Soap : Mousse de Ska, Bulles de Samba, Copeaux de Rumba, Savon Afro-Funk & Glissades Techno
Concert
Le Before BadaBaume
Le Before du BadaBaume organisé par La Mine d’Art et HopHopHop.
Soirée de financement pour le Badabaume Festival.
Foodtrucks et Bar éphémère.
Concerts
Le 27/06/2026 18:00 Informations complémentaires
Gratuit pour les visiteurs
Tuff Kong Hifi : Poste Punk, Sainte Pop, Pseudo Funk, New Old Wave & Afro Junk