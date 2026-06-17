Concert

Le Before BadaBaume

Le Before du BadaBaume organisé par La Mine d’Art et HopHopHop.
Soirée de financement pour le Badabaume Festival.
Foodtrucks et Bar éphémère.
Concerts

Le Before BadaBaume
Le 27/06/2026 18:00
Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Tuff Kong Hifi : Poste Punk, Sainte Pop, Pseudo Funk, New Old Wave & Afro Junk
Soap : Mousse de Ska, Bulles de Samba, Copeaux de Rumba, Savon Afro-Funk & Glissades Techno