Le one-woman-show de Bérengère Krief

Après le succès de son spectacle « Amour », Bérangère Krief revient sur scène avec « Sexe », un one-woman-show audacieux et hilarant qui explore notre rapport à la sexualité.

Dans une société en pleine « sex-récession », l’humoriste questionne avec finesse et dérision la place du plaisir dans notre éducation, souvent axée sur la prévention plutôt que sur l’épanouissement.

Avec son énergie débordante et son humour piquant, Bérangère Krief nous invite à partager une heure de rires et de réflexions sur un sujet universel, parfois tabou, mais toujours fascinant. Un spectacle à la fois drôle et intelligent, qui promet de bousculer les idées reçues et de faire rire aux éclats.