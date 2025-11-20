Venez vivre un moment unique avec Le Plus Grand Cabaret de Barbières, un spectacle exceptionnel réunissant Patrick Sébastien, le maître incontesté du divertissement, et Dani Lary, célèbre illusionniste drômois.
Au programme : magie spectaculaire, numéros visuels, humour, performances artistiques et surprises tout au long de la soirée. Un événement inédit qui rassemble des artistes talentueux pour offrir au public un show chaleureux, festif et entièrement pensé pour émerveiller petits et grands.
Une soirée à ne pas manquer dans la région !
Le plus grand cabaret de Barbières
Un show exceptionnel à Barbières avec Patrick Sébastien, Dani Lary et des artistes d’exception pour une soirée magique, drôle et spectaculaire.
20 grande Rue, 26300 Barbières 26300 Barbières Tél. 04 75 02 34 83
