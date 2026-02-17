A découvrir également les personnages typiques de la Provence au travers de 28 scènes de films et de spectacles intégrés dans le village : Don Camillo, Manon des sources, la fille du puisatiers, le plat pays, la javanaise… avec Fernadel, Raimu, Daudet, les confréries de la Drôme…
C’est plus de 1500 santons de 30 cm disséminés à l’intérieur du village miniature.
Les 400 ans de la Marquise au Village Miniature
Venez découvrir les santons réalisés en l’honneur des 400 ans de la marquise de Sévigné : sa fille, son gendre ,des courtisans, des musiciens ainsi que les 12 département d’Auvergne Rhône-Alpes en tenues traditionnelle et leurs spécialités.
Petite Tuilerie Route de Valréas 26230 Grignan
