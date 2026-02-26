Les 6H de Montmeyran

Départ & arrivée sur le site du motocross
Boucle de 3 km
Terrain varié avec dénivelé
Horaires
Départ de la course : 11h00
Fin officielle : 17h00
Tout tour entamé avant 17h00 pile pourra être terminé et sera comptabilisé.
Format des équipes
Équipes de 2 à 4 coureurs
Un seul coureur par équipe sur le parcours à la fois
Relais libres, à effectuer à tout moment dans la zone relais
Le classement est établi en fonction :
– Du nombre total de tours réalisés
– En cas d’égalité, du temps du dernier tour complété
Participation des mineurs
Les mineurs (à partir de 16ans) sont autorisés à participer, sous conditions :
Aucune équipe composée uniquement de mineurs
Présence obligatoire d’au moins un majeur dans l’équipe
Documents obligatoires pour chaque mineur :
– Questionnaire de santé
– Autorisation parentale signée
Afin de respecter les recommandations de la FFA, et compte tenu de la distance et du dénivelé :
Maximum 4 boucles par mineur, soit 12 km maximum sur l’ensemble de l’épreuve
Inscriptions
Inscriptions en ligne uniquement via la plateforme Sports’N Connect : https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qUAbE2Td5RfJMs2ybmEz6
Clôture des inscriptions : 10 juin 2026
Limite globale : 500 participants
Aucune inscription sur place le jour de la course.
Tarifs
Tarif par équipe :
50 EUR ? tarif préférentiel jusqu’au 01/05/2026
60 EUR ? tarif standard à partir du 02/05/2026
Retrait des dossards
La veille de l’événement (modalités précisées ultérieurement)
Ou le jour de la course, de 8h30 à 10h00, sur le site du motocross
Chaque équipe recevra :
– Des dossards
– Un système de chronométrage électronique (puce RFID)
Zone relais & installation
Chaque équipe dispose d’un espace dédié. Les équipes peuvent installer leur propre matériel :
– Chaises, tables
– Ravitaillement
Le respect des zones attribuées et des autres équipes est obligatoire.
Chronométrage & résultats
Chronométrage électronique
Suivi live pendant la course via Openchrono
Les résultats seront affichés sur place et publiés après l’épreuve.
Récompenses
Des récompenses seront remises aux :
– 3 premières équipes féminines (scratch)
– 3 premières équipes masculines (scratch)
– 3 premières équipes mixtes (scratch)
Toutes tailles d’équipes confondues.
Après la course : place à la fête !
À l’issue de la course adulte, l’événement se prolonge dans une ambiance conviviale et familiale :
– Course enfants, organisée après la course adulte, vers 18h00
– Concert pour prolonger la soirée dans une ambiance festive
– Barbecue (vente de viande sur place par notre boucher Maison DICINA sur place) pour partager un moment convivial entre coureurs, familles et supporters
Un programme idéal pour clôturer cette journée sportive tous ensemble !