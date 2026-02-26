Les 6H de Montmeyran sont une course en relais par équipes, organisée par le club Running Montmeyran, sur un format convivial, sportif et accessible. Pendant 6 heures, les équipes s’affrontent sur une boucle de 3 km.

Départ & arrivée sur le site du motocross

Boucle de 3 km

Terrain varié avec dénivelé

Horaires

Départ de la course : 11h00

Fin officielle : 17h00

Tout tour entamé avant 17h00 pile pourra être terminé et sera comptabilisé.

Format des équipes

Équipes de 2 à 4 coureurs

Un seul coureur par équipe sur le parcours à la fois

Relais libres, à effectuer à tout moment dans la zone relais

Le classement est établi en fonction :

– Du nombre total de tours réalisés

– En cas d’égalité, du temps du dernier tour complété

Participation des mineurs

Les mineurs (à partir de 16ans) sont autorisés à participer, sous conditions :

Aucune équipe composée uniquement de mineurs

Présence obligatoire d’au moins un majeur dans l’équipe

Documents obligatoires pour chaque mineur :

– Questionnaire de santé

– Autorisation parentale signée

Afin de respecter les recommandations de la FFA, et compte tenu de la distance et du dénivelé :

Maximum 4 boucles par mineur, soit 12 km maximum sur l’ensemble de l’épreuve

Inscriptions

Inscriptions en ligne uniquement via la plateforme Sports’N Connect : https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qUAbE2Td5RfJMs2ybmEz6

Clôture des inscriptions : 10 juin 2026

Limite globale : 500 participants

Aucune inscription sur place le jour de la course.

Tarifs

Tarif par équipe :

50 EUR ? tarif préférentiel jusqu’au 01/05/2026

60 EUR ? tarif standard à partir du 02/05/2026

Retrait des dossards

La veille de l’événement (modalités précisées ultérieurement)

Ou le jour de la course, de 8h30 à 10h00, sur le site du motocross

Chaque équipe recevra :

– Des dossards

– Un système de chronométrage électronique (puce RFID)

Zone relais & installation

Chaque équipe dispose d’un espace dédié. Les équipes peuvent installer leur propre matériel :

– Chaises, tables

– Ravitaillement

Le respect des zones attribuées et des autres équipes est obligatoire.

Chronométrage & résultats

Chronométrage électronique

Suivi live pendant la course via Openchrono

Les résultats seront affichés sur place et publiés après l’épreuve.

Récompenses

Des récompenses seront remises aux :

– 3 premières équipes féminines (scratch)

– 3 premières équipes masculines (scratch)

– 3 premières équipes mixtes (scratch)

Toutes tailles d’équipes confondues.

Après la course : place à la fête !

À l’issue de la course adulte, l’événement se prolonge dans une ambiance conviviale et familiale :

– Course enfants, organisée après la course adulte, vers 18h00

– Concert pour prolonger la soirée dans une ambiance festive

– Barbecue (vente de viande sur place par notre boucher Maison DICINA sur place) pour partager un moment convivial entre coureurs, familles et supporters

Un programme idéal pour clôturer cette journée sportive tous ensemble !