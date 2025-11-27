Les féeries de Noël

– Marché de noël : Près de 100 exposants et associations vous attendent entre le parking du quai Gagnère et la Halle, avec des idées cadeaux originales, des créations artisanales et de délicieuses spécialités pour éveiller vos papilles !

– Animations musicales : pour une ambiance festive tout au long de la journée.

– Manèges pour les enfants gratuit pour émerveiller les plus petits.

– Concours des Douceurs de Noël : Venez déguster ou proposer vos meilleures gourmandises de Noël ( bûches, sablés, truffes et autres desserts festifs) pour cette édition 2025 !

Inscriptions ouvertes dès le lundi 1er décembre sur www.saintvallier.fr ou directement à la mairie. Ne manquez pas l’occasion de remporter l’un des nombreux lots offerts par nos partenaires.

– À 18h00, plongez dans la magie avec une parade lumineuse !

200 participants vêtus de costumes étincelants défileront dans le centre de Saint-Vallier au départ du pont de pierre.

Le cortège empruntera la rue Président Wilson, puis la rue de Verdun, avant de rejoindre la place Dr Auguste Delaye et de poursuivre sa parade jusqu’au pont de pierre.

Petit conseil : pour profiter pleinement du défilé, installez-vous le long de la rue Président Wilson ou de la rue de Verdun.

– Feu d’artifice : Pour clôturer cette belle journée hivernale, un somptueux feu d’artifice viendra illuminer le ciel de la Galaure. Ce spectacle pyrotechnique, tiré depuis la passerelle de la Galaure, promet un final féerique !

Cette année, la cantine du Père Noël prendra ces quartiers sur le parking du Quai Gagnère. Buvette associative, restaurateurs de la commune et foodtrucks : cet espace dédié à la restauration vous permettra de vous restaurer pendant le marché de noël mais également avant, pendant et après le feu d’artifice.