La 2eme édition de l’évènement artistique pluridsciplinaire Les Jardins des Délices célèbrera une nouvelle fois de nombreux créateurs locaux et internationaux à travers un parcours entre jardins privés, galeries, animations musicales et culinaires.

C’est un temps fort du dynamisme artistique de Châteauneuf-de-Mazenc apprécié des amoureux de la création et du dialogue entre patrimoine, nature et arts contemporains. Fort de ses succès antérieurs, il entend faire rayonner, en écho au solstice d’été, les productions éclairées et éclairantes d’une trentaine de créateurs heureux de partager leurs savoir-faire tout un week-end.

À cette occasion, les résidents du vieux village de La Bégude-de-Mazenc ouvrent en grand leurs jardins pour y accueillir les différents artistes, leurs oeuvres et leurs curieux, toujours plus nombreux.

Dans un cadre privilégié, en plein air, les visiteurs pourront y découvrir une variété de pièces sélectionnées : céramique, sculpture, arts picturaux, joaillerie… Cette balade sera rythmée de musique, d’arts vivants, de découvertes et d’initiations ainsi que d’une offre de restauration.

L’évènement se tiendra les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin prochains et s’annonce de nouveau intense en émotions esthétiques et riche de rencontres, avec la présence des artistes etc.

Vendredi 26 juin

11h : Petit spectacle de marionnettes tous âges, au chapeau, Le Singe Mécanique

A partir de 19h : vernissage sous l’Albizia devant le Mazenc Café

Samedi 27 juin :

10h30 : Petit-déjeuner au Mazenc Café avec la Marquise de Sévigné, lectures de lettres choisies par Olivia Nason

12h : Présentation livres de Alessandra Pierini « La cuisine Kitch » et « La Cuisine dans les maisons closes italiennes »

13h : dégustation plat au pistou, salade dessert

Repas 15 EUR

19h : Concert de piano Baptiste Chaillot et Rebecca Chaillot, programme: Sonatine en ré majeur de Franz Schubert Danses romaines de Bêla Bartok, Pièces romantiques d’Anton Dvorak, Méditation de Thais, de Massenet Sonate de Franz Schubert D960 pour Piano seul

En face au Mazenc Café suivi d’un apéritif

Sur réservation au 06 67 93 00 80

PAF conseillé 15 EUR

DIMANCHE 28 JUIN

17h : au jardin n°1, « LES ABEILLES, Les insectes sont les incontournables visiteurs du jardin ».

Venez rencontrer, une apicultrice, une reine abeille et un entomologiste pour une lecture conférence théâtrale avec Alexandra Bardol, Charlotte Desserre, Hadrien Peters

PAF conseillé 12EUR

19h : Concert à Église de Saint Pierre aux Liens , Chloe Parisot Klébeband musiques baroques italiennes électroacoustique, impro.

A suivre apéritif et clôture PAF conseillé 12EUR

Sur réservation au 06 67 93 00 80