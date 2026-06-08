Concert

Les nuits musicales de l’APAS

L’Académie Provençale des Amis de Stuttgart, composée de jeunes virtuoses franco-allemands, célèbre les femmes et la musique autour d’un programme exclusivement féminin.

Les nuits musicales de l’APAS
Le 14/08/2026 20:00

730 route du sanctuaire 26230 Roussas Tél. 06 10 15 06 24

Site internet
Payant

Un programme exclusivement féminin autour de trois compositrices à (re)découvrir dans trois oeuvres d’une rare intensité signées Clara Schumann, Charlotte Sohy et Luise Adolpha Le Beau, mises en regard d’une création de Béla Bluche pour cordes.