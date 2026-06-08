Un programme exclusivement féminin autour de trois compositrices à (re)découvrir dans trois oeuvres d’une rare intensité signées Clara Schumann, Charlotte Sohy et Luise Adolpha Le Beau, mises en regard d’une création de Béla Bluche pour cordes.
Concert
Les nuits musicales de l’APAS
L’Académie Provençale des Amis de Stuttgart, composée de jeunes virtuoses franco-allemands, célèbre les femmes et la musique autour d’un programme exclusivement féminin.
Le 14/08/2026 20:00 Informations complémentaires
730 route du sanctuaire 26230 Roussas Tél. 06 10 15 06 24
Payant