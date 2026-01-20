Il est temps pour l’Histoire de rendre des comptes…Au cours d’une de ses sorties, Madame de Sévigné découvre Réauville. Mais elle comprend vite qu’un grand secret est caché par le village. La marquise va alors prêter serment. Mais quel est ce serment ? Madame de Sévigné pourra-t-elle faire face à l’Histoire ? Venez mener l’enquête pour aider la marquise à découvrir ce secret et aidez-la à respecte sa promesse. Soyez perspicaces ! Différents niveaux d’accès. Jeu à la demande. Sur réservation.
Madame de Sévigné et le serment de Réauville
