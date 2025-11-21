De mi-décembre à mi-mars, le marché aux truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux ouvre ses portes chaque dimanche matin, offrant à tous l’opportunité de découvrir ce trésor gastronomique. Une immersion unique dans l’univers du diamant noir !

Le Marché aux Truffes Noires du Tricastin : l’incontournable rendez-vous gourmand de l’hiver

Chaque dimanche matin, de mi-décembre à mi-mars, la place de l’Esplan à Saint-Paul-Trois-Châteaux, au coeur de la Drôme Provençale, s’anime autour d’un événement authentique et convivial : le Marché aux Truffes Noires du Tricastin.

Véritable fête du terroir, ce marché dédié au grand public invite les amateurs de gastronomie à découvrir des truffes locales d’exception, fraîchement cavées et certifiées. Premier producteur de truffes noires en France !

Chaque truffe est examinée, canifée et classée (extra, premier choix ou second choix) par la Commission de Contrôle pour garantir un achat en toute confiance. Seules les truffes irréprochables rejoignent les étals, où elles sont mises en valeur dans des paniers ou bonbonnières, libérant leurs arômes envoûtants autour de la fontaine.

L’ouverture du marché est annoncée par un coup de trompette. Sur la place, les visiteurs peuvent également savourer de délicieuses ravioles aux truffes et autres créations truffées réalisées par un chef. Un vigneron est également présent chaque dimanche pour proposer sa cuvée, permettant aux gourmets d’associer les meilleurs vins du territoire aux subtiles saveurs de la truffe.

Entre ambiance authentique, rencontres passionnées et saveurs d’hiver, le Marché aux Truffes du Tricastin est un rendez-vous unique, à vivre et revivre chaque saison !