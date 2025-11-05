Marché

Marché de Noel

5e édition au profit de l’association  »les ailes de mon coeur »
Passage du père Noel à 16h.
De nombreux exposants, buvette et petite restauration, tombola

Marché de Noel
Le 22/11/2025 10:00

1605 Rte de Nyons 26110 Vinsobres Tél. 04 75 27 60 13

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs