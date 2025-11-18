Marché

Marché de Noël

Au programme :
– une quinzaine d’exposants
-pâtisserie, vin chaud, bière, huitre et vin blanc
-visite du père noël
-représentation de la chorale du Bichet
-atelier sur inscription

Marché de Noël
Le 30/11/2025 10:00

Le village 26270 Cliousclat Tél. 04 75 43 60 39

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs