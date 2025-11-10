Marché

Marché de Noël

La magie de Noël s’invite à Beaumont-lès-Valence !
Venez profiter d’une soirée féérique lors du marché de Noël, organisé sur la place du Rasset.

Le 05/12/2025 19:00

Place du Rasset 26760 Beaumont-lès-Valence Tél. 04 75 59 54 55

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Au programme :

19h – Concert à l’Eglise-temple
19h30 – déambulation de lutins, échassiers
20h – Appel du Père Noël
20h15 – Arrivée du Père Noël

Toute la soirée

Balade en calèche
Groupe musical
Stands artisans locaux et restauration/boissons