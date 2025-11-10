Au programme :
19h – Concert à l’Eglise-temple
19h30 – déambulation de lutins, échassiers
20h – Appel du Père Noël
20h15 – Arrivée du Père Noël
Toute la soirée
Balade en calèche
Groupe musical
Stands artisans locaux et restauration/boissons
La magie de Noël s’invite à Beaumont-lès-Valence !
Venez profiter d’une soirée féérique lors du marché de Noël, organisé sur la place du Rasset.
Place du Rasset 26760 Beaumont-lès-Valence Tél. 04 75 59 54 55
Au programme :
19h – Concert à l’Eglise-temple
19h30 – déambulation de lutins, échassiers
20h – Appel du Père Noël
20h15 – Arrivée du Père Noël
Toute la soirée
Balade en calèche
Groupe musical
Stands artisans locaux et restauration/boissons
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Vous pouvez modifier et personnaliser les paramètres des finalités de traitement de cookies et traceurs pour lesquels vous avez donné votre accord. Vous pouvez également vous opposer à l'ensemble de ces traitements. Votre choix sera enregistré pour une durée de 13 mois pour les cookies marketing, une durée de 13 mois pour les cookies statistiques et une durée de 6 à 12 mois pour les cookies fonctionnels.