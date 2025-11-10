Au programme :
? Des stands d’artisans et de producteurs locaux, ainsi que des food & drinks
pour ravir tous les gourmands tout au long de la journée.
? Ateliers créatifs pour les enfants, pour éveiller leur imagination et leur faire
vivre la magie de Noël.
? Une tombola avec 3 lots à gagner (ticket 2EUR), dont 50 % des bénéfices seront
reversés à une association caritative.
? Parking gratuit sur place pour faciliter votre venue.
À partir de 18h30, ne manquez pas la Soirée Vigneron, emblématique rendez-vous
de Garenne pour clôturer l’année dans la convivialité. Au menu : verres de vin,
truffade, dessert et boisson chaude, pour un moment gourmand à partager. Dîner sur
réservation uniquement.
Entrée libre – tout le monde est le bienvenu.
Marché de Noël
Le Marché de Noël de Garenne fait sa toute première édition. L’hiver s’installe, les lumières scintillent… Garenne se transforme en un véritable
village de Noël, invitant petits et grands à flâner, goûter et partager.
710 rue Van Gogh 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 04 75 55 44 54
